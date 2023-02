Activision Microsoft, il matrimonio si farà? Michael Pachter ne è certo e spiega perché

Nel corso dell'ultimo podcast tenuto da PreMarket Prep, il noto analista Michael Pachter è intervenuto per dire la sua sulle preoccupazioni del CMA per il matrimonio di Activision e Microsoft: a suo dire, l'affare tra la casa di Redmond e il publisher di Call of Duty sarebbe 'praticamente certo'.

Il noto analista di Wedbush Securities ritiene che le argomentazioni utilizzate da chi si oppone all'affare da circa 70 miliardi di dollari imbastito da Microsoft per acquisire Activision, Blizzard e King siano estremamente deboli.

Come sottolinea Pachter, infatti, fino ad ora nessun ente antitrust ha prodotto una documentazione che attesti un grave danno alla concorrenza o un rischio di monopolio derivante dal possibile ingresso di Activision nella famiglia Xbox. Nessuna delle accuse che sono state mosse fino ad oggi ai due colossi dell'intrattenimento statunitense, a detta di Pachter, reggerebbe in un'aula di tribunale.

Per l'esponente di Wedbush Securities e gli altri analisti intervenuti nel podcast di PreMarket Prep, molte delle motivazioni addotte dagli enti antitrust e dagli altri attori dell'industria videoludica che si oppongono al matrimonio tra Microsoft e Activision potrebbero persino sortire l'effetto opposto e favorire l'affare, specie nel caso di una disputa legale.

Per Pachter, quindi, in assenza di una 'pistola fumante' che attesti un effettivo monopolio determinato dalla fusione tra Microsoft e Activision, e a fronte di tesi accusatorie basate solo su giudizi passibili di smentita e sondaggi, nessun giudice avrebbe gli strumenti per pronunciarsi a sfavore di questo affare. In termini puramente statistici, l'analista ritiene perciò che ci sia il 98% di probabilità per il buon esito dell'affare Microsoft e Activision.