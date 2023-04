Activision Microsoft, questo matrimonio s'ha da fare! L'Ucraina approva l'affare

Il CMA ha dato il proprio parere negativo dall'UK per Microsoft-Activision, l'affare le cui notizie tengono banco ormai da diverso tempo a questa parte. In un tira e molla che continua ormai protrarsi da tanto, arriva però un'ulteriore approvazione dell'accordo miliardario tra il gruppo Activision-Blizzard e Microsoft: l'Ucraina dice sì.

La notizia è stata riportata in via ufficiale dal sito dell'ente regolatore ucraino, da cui sappiamo infatti che l'apposito Comitato antimonopolio si è espresso positivamente sulla vicenda dopo aver analizzato attentamente la domanda di Microsoft per l'acquisizione del gruppo poc'anzi citato. Come ribadito all'interno del comunicato, i mercati interessati dall'affare sono quelli della pubblicazione di giochi su PC, console e mobile, insieme alla relativa distribuzione da parte della stessa Microsoft.

Nonostante le ultime titubanze espressa dalla Competion and Markets Authority per il sodalizio tra Activision-Blizzard e Microsoft nella giornata di ieri, da cui è emerso che alcune compagnie avrebbero detto al CMA che l'affare Xbox-Activision danneggerebbe la concorrenza, l'Autorità ucraina ha ritenuto che non vi sia alcun pericolo di monopolio nell'affare multi-miliardario.

"Vale la pena notare che Microsoft Corporations e Activision Blizzard Inc. non operano nel settore dei servizi di cloud gaming in Ucraina, pertanto le preoccupazioni espresse dalla CE e le ragioni di divieto di concentrazione nel Regno Unito non sono rilevanti nel valutare il suo impatto sulle dinamiche della concorrenza in Ucraina. Tenendo conto di questi fattori, il Comitato ha autorizzato la fusione".