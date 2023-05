Activision-Microsoft: il Ministro delle Finanze UK bacchetta la CMA

Dopo la riforma della CMA preannunciata dal Primo Ministro UK, anche Jeremy Hunt, Cancelliere dello Scacchiere del Governo britannico, esprime un suo giudizio sull'operato dell'antitrust inglese in merito all'affare Activision-Microsoft.

Discutendo dell'argomento con i membri della Camera di Commercio inglese, il Ministro delle Finanze UK ha bacchettato la Competition and Markets Authority per il no al matrimonio tra la casa di Redmond e il publisher di Call of Duty.

Nel rivolgersi ai suoi interlocutori nel corso della conferenza annuale con i rappresentanti della Camera di Commercio, Hunt ha sostenuto che "nel caso di Microsoft e Activision, si tratta di una fusione che coinvolge due società americane. L'autorità di regolamentazione statunitense sta cercando di bloccarla e l'antitrust britannica è della stessa opinione. Ma penso che uno dei motivi per cui aziende come Microsoft e Google vogliono investire nel Regno Unito sia perché i nostri regolatori sono indipendenti (a differenza dell'FTC americano, ndr) e non sono controllati dalla politica, quindi possono essere fiduciosi che ci saranno sempre delle condizioni di parità in ogni analisi compiuta dall'antitrust".

Il Ministro delle Finanze britannico sottolinea quindi che "non vorrei affatto indebolire o intaccare questa indipendenza, ma penso che sia importante che tutti i nostri regolatori comprendano quanto grandi siano le loro responsabilità per la crescita economica del Regno Unito. Per il nostro settore tecnologico non si tratta solamente di essere in grado di portare a termine grandi affari, la concorrenza conta davvero".

Le dichiarazioni di Hunt sono perciò destinate ad alimentare il già acceso dibattito che sta coinvolgendo la community, gli addetti al settore, la politica e le stesse autorità di regolamentazione dopo il sì dell'UE all'affare Activision-Microsoft e la cesura venutasi a creare tra gli enti che hanno approvato l'accordo e gli organismi antitrust che, come l'FTC americano o la CMA inglese, si oppongono all'ingresso di Activision nella famiglia Xbox.