Activision-Microsoft: il Primo Ministro del Regno Unito difende la CMA

Il gran polverone mediatico alzatosi dopo il sorprendente annuncio del no della CMA all'affare Activision-Microsoft spinge Rishi Sunak, Primo Ministro del Regno Unito, a intervenire in difesa dell'operato della Competition and Markets Authority che ha deciso di bloccare il 'matrimonio videoludico del secolo'.

Ai microfoni della BBC, un portavoce di Sunak ha ripreso le dichiarazioni furenti del presidente Microsoft per il no della CMA all'affare con Activision per difendere, appunto, la commissione antitrust chiamata a giudicare i pericoli derivanti da questo accordo da circa 70 miliardi di dollari.

Stando a quanto riferito dal portavoce di Sunak, l'esponente del governo britannico ritiene che "questo tipo di affermazioni non sono confermate dai fatti. Negli ultimi dieci anni il settore dei videogiochi è raddoppiato nel Regno Unito. Il Governo continuerà a impegnarsi con Microsoft, ma la CMA è un organismo indipendente".

Le dichiarazioni di Sunak giungono a stretto giro di posta dalle frasi caustiche pronunciate dal presidente di Microsoft, Brad Smith, dopo aver appreso la notizia del blocco dell'affare con Activision deciso dalla CMA inglese. Per Smith, la decisione dell'ente antitrust UK "farà male alla stessa Gran Bretagna perché fa passare un messaggio molto chiaro: l'Unione Europea rappresenta un luogo migliore per l'avvio di nuovi affari rispetto al Regno Unito".