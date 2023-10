Activision-Microsoft non è merito di Phil Spencer: FT svela l'artefice dell'acquisizione

Con l'ufficialità del matrimonio tra Activision e Microsoft, la redazione del Financial Times ha ripercorso le tappe fondamentali di questo storico affare sottolineando come Phil Spencer, contrariamente a quanto ipotizzato dalla community, non sia affatto il maggiore artefice di questa acquisizione.

Stando a quanto sostenuto dagli esperti del prestigioso quotidiano economico-finanziario britannico, l'affare da circa 70 miliardi di dollari imbastito dalla casa di Redmond per acquisire Activision, Blizzard e King non sarebbe stato possibile senza l'intervento di Brad Smith, il presidente di Microsoft.

Sempre a detta dei giornalisti del Financial Times, l'importanza dell'intervento di Smith nell'affare non sarebbe dovuta 'solo' all'indubbio potere decisionale garantitogli dalla sua posizione dirigenziale, ma soprattutto dalla rilevanza delle attività svolte dallo stesso boss di Microsoft di concerto con il team di avvocati della casa di Redmond.

Per la redazione di FT, quindi, sarebbe Smith il vero protagonista dell'accordo miliardario che ha consentito al team Xbox di acquisire le tante IP di Activision, Blizzard e King, proprio in ragione dell'impegno profuso dal presidente di Microsoft nelle attività svolte alla guida della possente macchina legale del colosso tecnologico statunitense, una divisione che, da sola, conta centinaia di addetti e richiede l'esborso annuale di più di un miliardo di dollari.

Basta rileggere le dichiarazioni di Smith dopo la vittoria di Microsoft contro l'FTC, d'altronde, per intuire quanto possa essere stato determinante l'impegno profuso dal massimo dirigente della casa di Redmond nel fare in modo che l'accordo con Activision potesse andare in porto.