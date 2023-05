Activision-Microsoft e oltre: il Primo Ministro UK punta a riformare la CMA

Mentre si attende quello che, stando alle ultime indiscrezioni dei giornalisti Reuters, sarà il via libera dell'antitrust UE all'affare Activision-Microsoft, dal Regno Unito 'soffia il vento del cambiamento': Rishi Sunak, Primo Ministro UK, ritiene infatti che la CMA debba essere riformata.

L'esponente del Governo britannico anticipa questo importante punto del suo programma politico con una lettera aperta pubblicata sulle pagine di LinkedIn: "Incoraggeremo l'innovazione, gli investimenti e la crescita annunciando due piani strategici per guidare le nostre autorità di regolamentazione. Questa settimana abbiamo pubblicato il primo di questi piani sulla politica energetica. Il prossimo documento di indirizzo strategico riguarderà l'Autorità per la Concorrenza e i Mercati (CMA)".

Come spiega su LinkedIn lo stesso Primo Ministro del Regno Unito, "negli ultimi decenni abbiamo visto troppa burocrazia e regolamentazione insinuarsi in ogni aspetto della nostra vita. La Brexit ci offre l'opportunità di liberarci da centinaia di regole che costano tempo e denaro alle aziende e creano un freno alla nostra economia. Le riforme che stiamo annunciando rappresentano un importante cambiamento di approccio e inviano un chiaro segnale alle autorità di regolamentazione: la nostra priorità numero uno è far crescere l'economia".

Pur senza citare apertamente l'affare Activision-Microsoft, le ultime dichiarazioni del premier britannico sembrano ricalcare il pensiero espresso da Brad Smith: dopo il no della CMA al matrimonio con il publisher di Call of Duty, il presidente Microsoft ha sostenuto che l'UE è meglio del Regno Unito per fare affari e che, citiamo testualmente, "l'antitrust britannica ha minato profondamente la fiducia nella possibilità di veder crescere il settore tecnologico in UK nel prossimo futuro. Il canale della Manica non è mai stati così ampio".