Activision-Microsoft, ormai ci siamo? Wedbush dà per fatta l'acquisizione

Mercoledì 26 aprile dovrebbe arrivare il verdetto finale del CMA sull'affare Activision-Microsoft, ma per Wedbush Securities l'affare sarebbe già andato in porto. Gli analisti della società d'investimento statunitense esortano infatti i propri clienti a guardare con estrema fiducia all'imminente matrimonio.

In una nota diramata ai propri investitori, gli analisti di Wedbush spiegano che "ci aspettiamo che il CMA britannico approvi l'affare in cambio dell'impegno che Microsoft si assumerà in determinati 'rimedi comportamentali' per le pratiche relative al cloud gaming. Ad oggi, Microsoft è stata proattiva nell'affrontare i problemi segnalati nel settore del cloud gaming, attuando tutta una serie di iniziative e stringendo diversi accordi con i concorrenti e gli attori che operano nel medesimo settore del game streaming".

A detta degli analisti di Wedbush, insomma, il pronunciamento del CMA inglese farà da apripista al benestare degli enti antitrust europei e americani all'affare da circa 70 miliardi di dollari imbastito da Microsoft per acquisire il controllo di tutti gli asset di Activision, Blizzard e King, ivi comprese le IP di serie iconiche come Call of Duty, Diablo e World of Warcraft (per tacere di Candy Crush, Spyro, Crash Bandicoot, Overwatch, StarCraft e decine di altre serie).

Alla luce di queste considerazioni, il team di analisti di Wedbush si dice "fiducioso che l'accordo verrà completato nei tempi previsti, ovvero entro l'anno fiscale di Microsoft che terminerà il 30 giugno 2023". In attesa di aggiornamenti da parte del CMA britanico e degli enti antitrust europei e nordamericani, vi lasciamo a questo approfondimento che elenca tutti gli Stati che hanno approvato l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft.