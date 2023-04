Activision-Microsoft e i ripensamenti del CMA: Sony li reputa 'sorprendenti e irrazionali'

Mentre il CMA si appresta a dare il suo parere finale sull'affare Activision-Microsoft, i rappresentanti di Sony criticano apertamente le recenti dichiarazioni dell'autorità antitrust britannica in merito ai mancati pericoli per il team PlayStation determinati dal matrimonio tra il publisher di Call of Duty e Xbox.

Nella nuova documentazione prodotta dal Competition and Markets Authority, l'ente UK chiamato ad avallare o bloccare l'acquisizione di Activision, Blizzard e King da parte della casa di Redmond ha reso note le posizioni assunte da Sony dopo il ripensamento del CMA sui pericoli corsi da PlayStation per l'affare Activision-Microsoft.

Nel documento, Sony Interactive Entertainment "sostiene rispettosamente che l'addendum prodotto dal CMA non giustifica questa inversione di marcia sulle teorie per il danno arrecato alle console PlayStation da questa fusione. Il colosso tecnologico giapponese ritiene che il ripensamento del CMA sia "sorprendente, senza precedenti e irrazionale", per poi passare al vaglio tutti gli aspetti dell'affare per sottolineare quelli che, per Sony, sarebbero i gravi rischi di monopolio e danni alla concorrenza (e ai consumatori) rappresentati dall'ingresso di Activision nella galassia di sussidiarie Microsoft.

L'altra critica che Sony muove alle autorità di regolamentazione riguarda i pericoli rappresentati dal possibile futuro di Call of Duty in esclusiva Xbox: a detta dell'azienda nipponica, non ci sarebbero valide ragioni per affermare che Microsoft non abbia alcun incentivo a 'trattenere' Call of Duty su piattaforme dell'ecosistema Xbox. Per i rappresentanti di SIE, quindi, le conclusioni a cui giunge il CMA nell'affermare che Microsoft continuerà a proporre Call of Duty in multipiattaforma "sono basate su pure speculazioni, piuttosto che su prove. Per prendere una decisione solida, il CMA dovrebbe correggere gli errori che abbiamo evidenziato in questo documento e rivedere la propria analisi sugli incentivi e sui danni causati dalla preclusione parziale delle IP Activision da parte di Microsoft".