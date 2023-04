Activision-Microsoft: Senatore USA attacca Sony, 'ha il dominio del mercato console'

Dopo l'attacco a Sony del Congresso USA per l'ostacolo a Microsoft in Giappone, un altro esponente della politica statunitense manifesta tutto il suo disappunto per l'ostruzionismo portato avanti dal team PlayStation nell'affare Activision-Microsoft.

Dalle colonne del suo profilo Twitter, il Senatore USA Kevin Cramer riferisce di aver appena inviato una lettera di richiamo a Sony Corporation in merito a quello che lo stesso esponente del Partito Repubblicano definisce come "il comportamento anticoncorrenziale di Sony, e per chiedere informazioni sugli accordi di acquisizione che sta portando avanti la società".

Nella lettera, condivisa pubblicamente dallo stesso Senatore del Nord Dakota, il politico repubblicano esprime "grande preoccupazione per gli sforzi compiuti da Sony nel proteggere la sua attività nel mercato console dalla concorrenza. Per più di venti anni, Sony ha completamente dominato il mercato delle console da gioco, come definito dalla Federal Trade Commission. Sono perciò preoccupato per il dominio di Sony su quel mercato e sulle mosse che sta compiendo per perpetuare la sua attuale posizione dominante, mosse che mettono in pericolo delle importanti opportunità di crescita e sviluppo economico per gli abitanti del Nord Dakota".

Per rimanere in tema, ricordiamo a chi ci segue che nei giorni scorsi Sony ha definito irrazionali e immotivati i ripensamenti del CMA sui danni causati al team PlayStation dal possibile ingresso di Call of Duty nella galassia di IP detenute da Microsoft, in funzione del sempre più probabile ingresso di Activision, Blizzard e King nella famiglia Xbox.