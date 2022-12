Activision, Microsoft e Sony: si cerca l'accordo secondo un report, delibera FTA a gennaio

A breve distanza dall'emergere di indiscrezioni legate ad una nuova proposta di Microsoft all'UE, che garantirebbe il permanere di COD su hardware PlayStation per ben dieci anni, arrivano ulteriori indiscrezioni sul destino di Activision.

Dalle pagine di Dealreporter, che cita "fonti vicine alla Federal Trade Commission" statunitense, trova diffusione un'indiscrezione legata ad un possibile incontro tenutosi nel weekend e che avrebbe visto dialogare i vertici di Microsoft e Sony. I due colossi dell'industria videoludica si sarebbero confrontati con l'obbiettivo di giungere ad un accordo che garantirebbe il via libera all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Redmond. Le discussioni avrebbero avuto per protagonista l'annosa questione della pubblicazione di titoli Activision su hardware PlayStation.

Stando a quanto riferito dalle fonti - mantenute ovviamente anonime da Dealreporter -, presto dovrebbe avere luogo una svolta nelle trattative. La Federal Trade Commission USA, in particolare, avrebbe in programma la pubblicazione di alcune raccomandazioni entro la metà del mese di dicembre 2022. In aggiunta, l'ente avrebbe successivamente intenzione di emanare un giudizio definitivo sull'operazione commerciale entro la fine di gennaio 2023.



Al momento, lo sottolineiamo, si parla di semplici indiscrezioni non confermate, che potrebbero dunque rivelarsi infondate o imprecise. Per saperne di più, non resta che attendere dichiarazioni ufficiali da parte dei soggetti coinvolti.