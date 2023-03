Activision-Microsoft: Sony ha chiesto al CMA di 'scorporare' Call of Duty, per Bloomberg

Il tema della separazione di Call of Duty dall'affare Activision-Microsoft torna ciclicamente nelle discussioni della community per quella che è oramai diventata la telenovela più seguita (e odiata?) dell'industria videoludica. Ad alimentare il dibattito ci pensa quest'oggi Bloomberg con un nuovo, importante report.

Stando alle indiscrezioni condivise dalle 'gole profonde' di Bloomberg, sarebbe stata proprio Sony a spingere la Competition and Markets Authority del Regno Unito a proporre a Microsoft lo scorporamento dell'IP di Call of Duty come 'rimedio strutturale' per favorire il matrimonio da 70 miliardi di dollari con Activision, Blizzard e King.

I rappresentanti del team PlayStation di Sony, si legge su Bloomberg, non si sarebbero limitati a chiedere al CMA di bloccare l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft ma avrebbero spronato lo stesso ente governativo inglese a inserire la separazione della serie di Call of Duty nell'elenco delle soluzioni da proporre alla casa di Redmond per superare l'attuale stallo con l'antitrust e favorire, così facendo, il buon esito dell'affare (escludendo il danno economico rappresentato dalla perdita di ogni diritto sull'IP di Call of Duty, ovviamente).

Sempre in base al report di Bloomberg, sarebbe stato proprio il diniego di Microsoft a scorporare Call of Duty dall'affare con Activision ad aver spinto Sony a non accettare alcun genere di compromesso o accordo proposto dalla casa di Redmond, con veti che hanno portato il colosso tecnologico giapponese a non accettare soluzioni come l'ingresso di Call of Duty su PS Plus e l'aumento delle entrate su PS Store.