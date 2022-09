Activision e Xbox: botta e risposta tra Sony e Microsoft per il rinvio della decisione UE - Aggiornata

All'annuncio del rinvio dell'antitrust UE delle valutazioni sul matrimonio tra Activision e Microsoft, Sony ha voluto manifestare pubblicamente la propria soddisfazione per la decisione presa dagli organismi di regolamentazione dell'Unione Europea.

Riallacciandosi alle ultime scelte compiute dalla Commissione Europea nel prendersi più tempo per valutare i possibili rischi di monopolio rappresentati dall'ingresso di Activision, Blizzard e King negli Xbox Game Studios, i rappresentanti di Sony hanno diramato una nota sulle pagine di GamesIndustry.biz.

Nel messaggio, i portavoce del colosso tecnologico giapponese sottolineano di aver "accolto con favore l'annuncio della UE" ed espongono la visione di Sony dichiarando che "dare a Microsoft il completo controllo dei giochi Activision come Call of Duty avrebbe delle importanti e negative implicazioni per i giocatori e il futuro dell'industria dell'intrattenimento. Vogliamo garantire che i giocatori PlayStation continuino ad avere un'esperienza di gioco della massima qualità e apprezziamo l'attenzione della Commissione Europea nel difendere e proteggere gli interessi dei giocatori".

La casa di Redmond non ha ancora commentato la decisione assunta dagli enti antitrust UE e UK nel rimandare l'approvazione o il diniego al matrimonio tra Microsoft e Activision dopo aver condotto una seconda tornata di valutazioni sui possibili rischi di monopolio e sui danni che potrebbero essere arrecati alla concorrenza, come nel caso citato a più riprese da Sony con le lamentele per il futuro di Call of Duty in esclusiva Xbox.



Aggiornamento del 15 settembre, ore 18:25 - I rappresentanti di Microsoft hanno risposto alle dichiarazioni condivise dai portavoce di Sony sottolineando la visione già delineata in passato dai vertici della divisione Xbox. Nel messaggio condiviso sulle pagine di GIbiz, la casa di Redmond sottolinea come "dal punto di vista squisitamente economico, non avrebbe alcun senso per Microsoft rimuovere la serie di Call of Duty da PlayStation in funzione della sua posizione di console leader di mercato".



Microsoft risponde alle dichiarazioni di Sony in modo secco, ma non manca una piccola stoccata, in riferimento alla posizione di "console leader del mercato" per PlayStation.