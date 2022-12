Activision Microsoft, Sony vedrebbe l'accordo con Nintendo come una 'tattica'

Poco dopo la recentissima vittoria ottenuta da Microsoft in seguito all'approvazione dell'acquisizione di Activision dall'antitrust cilena, sono emerse in rete alcune informazioni attinenti al recente accordo stipulato tra Nintendo e la divisione gaming del colosso Americano circa l'approdo di Call of Duty su console della Grande N.

Sembrerebbe, infatti, che il desiderio di Phil Spencer di portare l'iconico brand sparatutto su Nintendo entro i prossimi anni sia stato interpretato dai piani alti di Sony come una tattica finalizzata per ottenere l'autorizzazione dall'antitrust. L'obiettivo sarebbe, secondo quanto emerso nelle ultime ore, che sia quello di legare il brand di CoD all'ecosistema Nintendo con il fine ultimo di legittimare la manovra d'acquisizione di Activision-Blizzard.

In altre parole, l'intera manovra operata da Microsoft e dalla sua divisione gaming sarebbe vista come un modo per sviare l'attenzione da quella che è stata più volte definita come una manovra anticoncorrenziale. Nelle ultime ore, sul noto forum videoludico ResetEra è infatti emerso un estratto di un articolo nel quale, al suo interno, vengono riportate le dichiarazioni di Sony circa quello che viene definito come il "reale intento di Microsoft".

"Activision Blizzard potrebbe fornire Call of Duty a Nintendo oggi, ma non lo fa perché il pubblico più giovane di Nintendo non è interessato al first-person shooter e una precedente versione del gioco sulla sua console è stato un flop commerciale". "Invece di essere una decisione commerciale logica, l'accordo di licenza è una tattica finalizzata a fare in modo che Microsoft - la cui acquisizione di Activision Blizzard ha suscitato preoccupazioni in Europa - possa sembrare cooperativa con le autorità".

"Inoltre, Nintendo Switch potrebbe non essere facilmente in grado di far girare bene Call of Duty e potrebbe non esserlo mai, Lo sviluppo di una versione del gioco compatibile con Switch potrebbe richiedere anni, rendendo inutile l'accordo stipulato. Per Nintendo è più facile stipulare questo tipo di accordi. Nintendo non deve preoccuparsi della parità di trattamento per il suo servizio ad abbonamento o per il servizio di cloud gaming, in quanto non sono aree in cui compete in modo aggressivo".