Activision-Microsoft, stavolta è ufficiale: l'antitrust UE approva l'acquisizione!

Le indiscrezioni di Reuters sull'approvazione dell'affare Activision-Microsoft da parte dell'antitrust UE trovano conferma nel documento condiviso dalla Commissione Europea per avallare l'affare da circa 70 miliardi di dollari imbastito dalla casa di Redmond e dal publisher di Call of Duty.

Le autorità di regolamentazione dell'Unione Europea hanno così deciso di accettare i 'rimedi strutturali' proposto dal colosso tecnologico statunitense per superare le criticità ravvisate in ambiti come il cloud gaming.

Nella documentazione prodotta dalla Commissione Europea incaricata di valutare i rischi di monopolio e danni alla concorrenza (e ai consumatori), l'autorità di regolamentazione del Vecchio Continente spiega che "Microsoft non avrebbe alcun incentivo a bloccare la distribuzione dei videogiochi Activision su piattaforme PlayStation. Ma anche nel caso in cui Microsoft dedicesse in futuro di attuare una simile strategia, non ci sarebbero comunque dei danni significativi per la concorrenza e per l'intero mercato delle console".

Pur dando il suo assenso a quello che promette (o minaccia?) di essere 'l'affare videoludico del secolo', l'antitrust europea sottolinea però che Microsoft deve impegnarsi a garantire la distribuzione dei videogiochi Activision su PC e console attraverso i servizi di cloud gaming. A tal proposito, la Commissione Europea spiega che la casa di Redmond dovrà "consentire ai giocatori di trasmettere in streaming i videogiochi Activision su qualsiasi servizio cloud gaming di loro scelta. Ai fornitori di servizi cloud deve essere inoltre offerta una licenza gratuita per effettuare lo streaming dei giochi Activision nei mercati dell'UE. La nostra decisione rappresenta un passo importante in questa direzione, poiché consente agli utenti di accedere ai videogiochi Activision su molti più dispositivi. Gli impegni presi da Microsoft consentiranno per la prima volta lo streaming di tali videogiochi su qualsiasi servizio in streaming, migliorando la concorrenza e le opportunità di crescita".