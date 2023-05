Activision-Microsoft, nuova svolta: l'antitrust cinese approva l'acquisizione

Mentre in rete si continua a discutere dell'ultima stilettata del Ministro delle Finanze UK alla CMA, con una decisione a dir poco sorprendente l'autorità antitrust della Cina si dice apertamente favorevole alla fusione tra Activision e Microsoft.

In base a quanto sostenuto dai giornalisti di Dealreporter, l'Amministrazione Statale Cinese per la Regolamentazione dei Mercati avrebbe infatti concesso ad Activision e Microsoft di operare sul territorio cinese come un'unica entità, dando così un'approvazione senza condizioni al matrimonio tra la casa di Redmond e il publisher di Call of Duty.

Per molti osservatori, la decisione dell'autorità di regolamentazione cinese giunge come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, sia perché garantisce (almeno a parole) un pieno riconoscimento e una grande libertà operativa per le due multinazionali statunitensi nel sempre più grande mercato videoludico della Cina, sia in funzione delle 'mire espansionistiche' di Tencent: il colosso cinese è impegnato in una fase aggressiva di acquisizioni e in tanti ritengono che una mancata fusione tra Activision e Microsoft possa spingere il publisher di COD, Diablo, World of Warcraft e Candy Crush proprio tra le braccia di Tencent in futuro non troppo remoto.

L'approvazione della Cina, ad ogni modo, giunge a una settimana di distanza dal sì dell'UE all'affare Activision-Microsoft e dalla conseguente risposta della CMA: l'antitrust Uk ha tenuto il punto e specificato di non avere la benché minima intenzione di rivedere il proprio giudizio sui rischi di monopolio e danni alla concorrenza che potrebbero essere causati da questo accordo, soprattutto per quanto riguarda il settore del cloud gaming.