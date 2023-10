Activision-Microsoft: Ubisoft chiarisce il proprio ruolo nell'accordo sul cloud gaming

Il matrimonio tra Microsoft e Activision è ormai realtà. Per l'occasione, Ubisoft fornisce degli importanti chiarimenti in merito all'accordo sul cloud gaming siglato con la casa di Redmond che consentirà al publisher francese di proporre in streaming i nuovi videogiochi di Activision per i prossimi 15 anni.

In un lungo messaggio accompagnato dai commenti degli alti dirigenti di Ubisoft, la compagnia transalpina entra nel merito dei singoli aspetti legati all'accordo pluriennale che li legherà a Microsoft da qui alla fine del 2038 per la distribuzione in streaming dei futuri videogiochi di Activision, Blizzard e King.

L'azienda francese spiega che, in base ai termini del contratto stipulato con Microsoft, le è consentito di proporre i futuri videogiochi di Activision come servizio aggiuntivo per gli abbonati a Ubisoft+ e di concedere i diritti per la distribuzione dei titoli Activision ad altri servizi cloud gaming.

Sempre in base alle informazioni condivise da Ubisoft, scopriamo che il publisher francese potrà mantenere per sempre i diritti per le versioni in streaming dei videogiochi attuali e di quelli destinati ad essere lanciati da Activision nei prossimi 15 anni: starà quindi ad Ubisoft decidere se proporre le versioni cloud dei titoli Activision 'in esclusiva' sulla propria piattaforma o, in alternativa, concedere ad aziende terze l'accesso ai videogiochi in questione.

Stando a quanto emerso, non sembrano esserci delle limitazioni sulle aziende con le quali Ubisoft potrà stringere accordi per distribuire i giochi in streaming di Activision: di conseguenza, nulla dovrebbe vietare a Ubisoft di concedere i diritti per il cloud gaming dei titoli Activision ad attori dell'industria come Sony, Nintendo e, paradossalmente, Microsoft.

Sapevate inoltre che nei 'rimedi strutturali' accettati dalla casa di Redmond con le autorità antitrust c'è la promessa di Microsoft di non tentare di acquisire Ubisoft per i prossimi 10 anni?