Activision: Microsoft sta valutando i dirigenti per creare una nuova leadership

Con Activision-Blizzard che entra a far parte di Microsoft alcuni dirigenti attualmente in carica presso la compagnia di Call of Duty e World of Warcraft potrebbero veder cambiare il proprio ruolo in azienda o venire messi completamente da parte, una volta che l'acquisizione verrà definitivamente formalizzata.

Il presidente di Microsoft, Brad Smith, valuterà con grande attenzione l'operato dei dirigenti di Activision in modo da avere le idee chiare quando dovrà formare la nuova leadership. Naturalmente, in questo contesto, gioca un ruolo fondamentale il caso molestie che ha colpito Activision e i suoi piani alti.

"Penso che se c'è una cosa che abbiamo imparato sull'affrontare problemi come le molestie sessuali e quasi tutti i problemi culturali con le persone, è che serve davvero una combinazione di impegno e umiltà. Devi impegnarti per rendere le cose migliori. Oggi ci rivolgiamo al team dirigenziale di Activision Blizzard per fare della cultura e della sicurezza sul lavoro una priorità assoluta ogni singolo giorno, fino al giorno in cui si spera che questo accordo si concluda. E poi prenderemo il controllo e dobbiamo proseguire con lo stesso impegno. Ma penso anche che l'umiltà sia importante. Il giorno in cui pensi di aver finito, il giorno in cui pensi di poter dichiarare vittoria, è probabilmente il giorno in cui sacrificherai gli stessi valori che speravi di promuovere.



Ci saranno alcuni aspetti che cambieranno, ma sarà tutto un nuovo team che lavorerà insieme. Soprattutto, vogliamo vedere l'evolversi della cultura e vedremo come si comporteranno le persone da ora fino alla chiusura - supponendo che sia approvato - dell'accordo, e quindi avremo l'opportunità di assicurarci di avere le persone giuste nella giusta posizione".

Brad Smith ha anche parlato di come Microsoft intende evolvere l'Xbox Store.