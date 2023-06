Activision Microsoft vs FTC: 'Nintendo non è una concorrente di Xbox e PlayStation'

La battaglia legale tra il colosso di Redmond e l'FTC (Federal Trade Commission) procede senza sosta da alcuni giorni a questa parte. Sono emerse tantissime informazioni in sede di tribunale: su tutte, ad esempio, il fatto che l'esclusività di Starfield su PS5 sia stata determinante per l'affare con Bethesda da parte di Microsoft.

Si tratta di uno dei tanti dettagli emersi: Phil Spencer ha spiegato all'FTC come funziona un'acquisizione, nell'ottica di far comprendere anche come l'ingresso di Activision-Blizzard tra le fila degli Xbox Studios sia tutt'altro che un elemento a sfavore della concorrenza. Eppure, l'FTC continua ad opporsi senza sosta a tale acquisizione. Eclatante, a tal proposito, è la recente dichiarazione dell'ente regolatore del mercato statunitense relativa alla console ibrida della Grande N.

L'FTC sostiene che Nintendo Switch sia una console differente da Xbox Series X e PS5 e che quindi non sia un diretto concorrente dei due marchi videoludici della casa di Redmond e della casa di Tokyo. Questa dichiarazione è alquanto importante, soprattutto alla luce degli accordi stipulati proprio con Nintendo (e rifiutati da Sony, secondo alcune fonti espostesi negli ultimi mesi). In tal senso, dunque, sarebbe logico pensare che un accordo con un non-competitor sia più un'iniziativa di facciata che un vero desiderio di non creare un monopolio.

L'ente americano ritiene che la differenza con PS5 e Xbox Series X/S sia ascrivibile interamente all'hardware ed alle performance. Per tale ragione, l'FTC ritiene che Nintendo Switch non faccia parte dello stesso mercato. La dichiarazione è alquanto controversa e opinabile, ma vi rimandiamo alla sezione dedicata ai commenti per farci sapere cosa ne pensate voi: ritenete che l'FTC abbia ragione?