Activision-Microsoft: World of Warcraft e altri giochi PC e mobile in arrivo su console?

Nel messaggio con cui Phil Spencer ha accolto Activision nella famiglia Xbox, il massimo esponente di Microsoft Gaming si rivolge ai dipendenti della divisione verdecrociata della casa di Redmond e lascia presagire importanti novità per gli utenti console (ma non solo).

L'importanza storica di questo affare che promette (o minaccia?) di modificare gli attuali equilibri dell'industria videoludica ha infatti spinto Spencer a rivolgersi direttamente ai propri dipendenti per delineare la visione della compagnia di Redmond e dettare la linea che Microsoft, d'ora in avanti, seguirà per integrare Activision, Blizzard e King nella propria famiglia di sussidiarie, coinvolgendo gli appassionati in questo 'percorso comune' che è appena iniziato.

In un preciso passaggio della email inviata da Phil Spencer ai membri del team Xbox, il boss di Microsoft Gaming spiega che "siamo ansiosi di imparare dalla loro creatività, scambiare idee e trovare le migliori soluzioni per consentire ai nostri nuovi colleghi di portare le loro visioni creative a un pubblico sempre più ampio. Oggi inizia ufficialmente il lavoro che porteremo avanti insieme ad Activision per offrire giochi più innovativi a un numero di giocatori che non si era mai visto prima e su nuove piattaforme, dal mobile allo streaming sul cloud. Sempre a partire da oggi iniziamo anche il lavoro per rendere disponibile la tanto amata libreria di giochi Activision, Blizzard e King su Game Pass e altre piattaforme: da qui ai prossimi mesi avremo tanto da condividere".

A voler dar retta alle dichiarazioni di Spencer, l'ampliamento del ventaglio di piattaforme dei videogiochi Activision rientra quindi nelle priorità del team Xbox, al pari dell'arrivo dei videogiochi Activision, Blizzard e King nel catalogo del Game Pass. Non è un caso, quindi, se sui social e sui forum più frequentati dalla community troviamo tanti appassionati e diversi addetti al settore che guardano con curiosità e speranza all'eventuale arrivo di videogiochi come World of Warcraft su console (in esclusiva Xbox Series X|S o in multipiattaforma), per tacere delle enormi opportunità offerte dal possibile approdo di Candy Crush o Diablo Immortal su sistemi Xbox, PlayStation e Nintendo.

In quest'ottica rientrano le parole pronunciate nei mesi scorsi dallo stesso Phil Spencer sul ritorno di franchise storici di Activision come StarCraft e la loro 'espansione' su una rosa di piattaforme più ampia.