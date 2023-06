Activision non è interessata a portare COD su Xbox Game Pass, parola di Bobby Kotick

Dopo aver appreso della proposta di un nuovo accordo che Activision ha presentato a Sony nei riguardi di Call of Duty e delle sue altre IP, il CEO del publisher statunitense, Bobby Kotick, ha chiarito la sua posizione nei riguardi di Xbox Game Pass e dell'opportunità offerta nel mercato odierno dai servizi in abbonamento.

Durante il quarto giorno del processo in essere che vede Microsoft e la Federal Trade Commission in un faccia a faccia legato all'acquisizione di Activision, Kotick ha affermato che la sua compagnia non è attualmente interessata ai "servizi in abbonamento multi-gioco" come Xbox Game Pass.

Sebbene la strategia di Microsoft graviti sempre più attorno al Game Pass, Kotick ha ammesso di provare una "generale avversione all'idea di servizi di abbonamento multi-gioco. Forse parte di ciò è dovuto al fatto che a Los Angeles grandi società che hanno spostato i loro contenuti su questi servizi di streaming in abbonamento hanno visto calare i loro risultati commerciali".

Kotick ha proseguito afferando dicendo di non avere intenzione di portare Call of Duty, ovvero il suo franchise più redditizio in assoluto, su questi servizi. Kotick ha anche sottolineato che, sebbene la sua azienda abbia "sperimentato con alcuni servizi di streaming", non renderà disponibili qui altri titoli in futuro.

Quando si riferisce a Call of Duty, Kotick fa probabilmente riferimento ai capitoli più recenti della serie, dal momento che proprio oggi è stato confermato l'arrivo di Call of Duty Black Ops Cold War su PlayStation Plus.