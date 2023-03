Activision non è il più grande publisher third party di Sony, secondo Microsoft

Dopo aver assistito alla realizzazione di un nuovo accordo decennale da parte di Microsoft, il colosso di Redmond è tornato a parlare dell'acquisizione di Activision all'interno di un documento consegnato alla CMA.

In questo documento, sembra che Microsoft abbia voluto ribadire alcune delle motivazioni per cui Sony non sarebbe danneggiata dall'acquisizione, e quindi dalla potenziale esclusività di serie videoludiche come Call Of Duty. Uno dei punti principali è quello secondo cui Activision sarebbe soltanto il quinto publisher third party più proficuo dell'azienda giapponese, con i primi posti occupati rispettivamente da EA, Ubisoft e Take-Two Interactive.

Microsoft ha poi voluto sottolineare l'atteggiamento di presunta chiusura di Sony nei confronti del pubblico di altre piattaforme, una tendenza evidenziata dalla pubblicazione di ben 286 giochi in esclusiva su PlayStation, tra cui figurano ovviamente titoli come God of War, The Last of Us e Marvel Spider-Man.

I punti sollevati da Microsoft sono senz'altro interessanti, tuttavia dobbiamo aggiungere che la situazione relativa ai publisher è la medesima anche in casa Xbox, dove Activision risulta essere fuori dalla top dei third party più remunerativi.

Ad ogni modo, sembra che le cose si stiano mettendo piuttosto bene per il colosso di Redmond. Gli ultimi report ci rivelano che la Commissione Europea è sempre più vicina a dare il proprio benestare all'acquisizione di Activision, per quello che potrebbe essere un evento epocale per l'industria.