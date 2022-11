Activision non sposa Game Pass e PS Plus: giochi negli abbonamenti solo con l'acquisizione

Prosegue lo scontro relativo all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, con una nuova serie di dichiarazioni condivise dal colosso di Redmond con le autorità competenti.

In una lunga replica scritta inviata al CMA britannico, Microsoft accende i riflettori sul rapporto tra Activision Blizzard e i piani di abbonamento videoludici. "Senza l'acquisizione, - si legge - i contenuti di Activision non saranno disponibili in nessun programma di abbonamento. Activision non pubblica in maniera rilevante i propri giochi (incluso Call of Duty) in nessun servizio di abbonamento, e non vi è alcuna prova che tale approccio possa mutare nel prossimo futuro".

Redmond ricorda come solamente un numero esiguo di titoli Activision sia approdato nel tempo su PlayStation Plus. In questi casi, si parlava peraltro di giochi già piuttosto datati e offerti al pubblico per un periodo di tempo limitato. "Activision - prosegue Microsoft - non ha mai pubblicato alcun nuovo contenuto in nessun abbonamento e non ha intenzione di farlo in futuro".



Sulla base di tali considerazioni, Microsoft esclude che l'acquisizione di Activision Blizzard possa avere effetti negativi su modelli di abbonamento concorrenti a Xbox Game Pass. In ogni caso, sostiene Redmond, i titoli del publisher non approderebbero infatti comunque all'interno del catalogo di PlayStation Plus.



Di fronte alle rimostranze di Sony in merito all'acquisizione di Activision, prosegue dunque il confronto legale tra Microsoft e le autorità anti-trust.