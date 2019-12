Activision organizza un torneo di Call of Duty, ma non invita alcuni pro player famosi

Inizierà oggi il torneo di Call of Duty Modern Warfare organizzato da Activision. Si tratta di una competizione ad invito per venti streamer di Twitch selezionati proprio dal publisher, che si sfideranno in 4 squadre da 5 giocatori, per un premio finale di 250.000 dollari. Un bottino niente male insomma.

Nelle scorse ore però è scoppiata una polemica a riguardo, principalmente da parte di alcuni famosi pro player di Call of Duty che sono rimasti delusi per non essere stati invitati al torneo. Sebbene infatti nella lista degli invitati ci siano diversi streamer noti nel mondo di CoD, come TeeP e Hitch, altri sono stati pescati da altre scene competitive. Vivid ad esempio, così come Symfuhny giocano principalmente a Fortnite, mentre LordKebun e Spaceboy sono attivi principalmente su GTA, così come Seagull su Overwatch, e così via.

Così sono arrivati i tweet sarcastici di ACHES, capitano del team Guerrillas di Los Angeles, nonché uno dei giocatori più accreditati, al quale sono seguiti poi quello di Crimsix, che ha trollato tutti annunciando la sua partecipazione al torneo in squadra col campione di Formula Uno Fernando Alonso, quelli di Scump e FormaL e tanti altri.

Insomma, probabilmente è vero che ci si sarebbe aspettato qualche nome in più preso dal mondo di Call of Duty, ma gli inviti sono effettivamente a discrezione di Activision, per cui si tratta di una polemica destinata a spegnersi da sola, speriamo.

Voi che ne pensate della situazione?

A proposito di CoD, ieri Activision ha lanciato un sondaggio su Call of Duty Modern Warfare, per tentare di capire i motivi per cui alcuni giocatori hanno deciso di abbandonarlo. Se volete approfondire sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare.