Activision, le parole di Phil Spencer: Xbox andrebbe avanti anche senza l'acquisizione

La breaking news delle ultime ore riguardante l'approvazione dell'affare Activision Microsoft da parte dell'Ucraina ha riposto nuovamente Microsoft e il gruppo Activision-Blizzard sotto la luce dei riflettori. Tra le tante cose emerse da poco, però, si parla anche delle dichiarazioni di Phil Spencer, il vertice della divisione gaming di Microsoft.

Il presidente di Microsoft è furente per la decisione del CMA su Activision e sostiene che l'UE sia meglio dell'UK per gli affari. Tuttavia, come detto poco sopra, non è l'unico esponente del colosso tecnologico che si è esposto pubblicamente sulla vicenda che ha tenuto banco nelle ultime ventiquattr'ore. Infatti, l'Xbox Chief Phil Spencer ha dichiarato che Activision-Blizzard non è la totalità della strategia dell'azienda. In altre parole, la casa di Redmond potrebbe sopravvivere con facilità anche qualora l'affare non dovesse andare in porto.

Questo perché, come detto dallo stesso Spencer, l'acquisizione in questione ha come fine ultimo quello di accelerare i piani della compagnia, senza però stravolgere l'equilibrio della stessa qualora il sodalizio con Activision e Blizzard dovesse decadere. Il parere negativo del CMA su Microsoft-Activision non sembrerebbe aver smosso troppo l'andamento della faccenda (per adesso), almeno stando a quel che si può percepire dalla dirigenza di Microsoft. Toccherà attendere ancora un po' prima di conoscere quale sarà il futuro del colosso di Redmond e del gruppo capitanato dai produttori di Call of Duty e Diablo.