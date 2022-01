Activision passa a Microsoft: anche Facebook era in trattative, svela Bloomberg

Lo storico accordo che porterà Microsoft a comprare Activision per 70 miliardi di dollari continua a tenere banco in rete. L'ultimo report di Bloomberg svela come si sono svolte le trattative citando Facebook e "un altro colosso del settore" come acquirenti sfumati del colosso videoludico americano.

Attingendo alle informazioni condivise dalle proprie fonti anonime, i giornalisti di Bloomberg spiegano che le trattative che hanno portato all'acquisizione di Activision da parte di Microsoft sono iniziate nel 2020.

A detta di Bloomberg, i negoziati tra i due giganti del settore furono in stallo per diversi mesi, salvo poi giungere a un punto di svolta nel novembre del 2021 con l'articolo del Wall Street Journal e l'esplosione del caso molestie in Activision Blizzard. A quel punto, stando al report, i dirigenti della casa di Redmond intensificarono i rapporti con il board dirigenziale di Activision. Il CEO Bobby Kotick, titubante sul da farsi, avrebbe perciò contattato Meta-Facebook e "un altro colosso del settore" per sondare l'ipotesi di un'acquisizione da parte di queste due importanti realtà: ogni tentativo compiuto, però, non andò in porto.

L'amministratore delegato di Activision Blizzard avrebbe quindi sciolto ogni riserva e, sempre stando a quanto riferito da Bloomberg, si sarebbe speso per tessere dei rapporti stretti con Phil Spencer e il suo entourage nel corso delle passate vacanze natalizie, in modo tale da fissare i termini e delineare una strategia comune per finalizzare l'acquisizione della compagnia da parte di Microsoft.