Activision, Phil Spencer attacca Sony: vuole dominare il mercato rendendo Xbox più piccola

Lo scontro a distanza tra Microsoft e Sony per il futuro di Activision (e di IP come Call of Duty) prosegue con le parole, di certo non particolarmente 'concilianti', pronunciate da Phil Spencer contro la divisione PlayStation di Sony.

Nel suo ultimo intervento ai microfoni di Second Request, il massimo esponente del team Xbox e CEO di Microsoft Gaming ha ripreso le recenti dichiarazioni del presidente della casa di Redmond e sostenuto che "davvero, c'è solo un grande oppositore all'affare che stiamo cercando di portare avanti con Activision, e questo oppositore è Sony".

Il famoso dirigente Microsoft entra poi nel merito delle strategie portate avanti da Sony per arginare questo accordo e, più in generale, perseguire i propri scopi: "Sony sta cercando di proteggere la propria leadership nel mercato videoludico delle console. Il metodo che hanno adottato per far crescere il loro business è quello di rendere Xbox più piccola. Hanno una visione del settore che è molto diversa dalla nostra. Non lanciano i loro giochi dal day one su PC e nei loro servizi in abbonamento. Da quello che possiamo osservare dall'esterno, stanno iniziando solo ora a pensare al mercato mobile".

Il boss della divisione Xbox di Microsoft sostiene inoltre che le motivazioni addotte da Sony per cercare di bloccare l'affare con Activision manifestando all'antitrust i timori sull'esclusività Xbox su Call of Duty "non ha davvero senso, abbiamo affermato più volte che non toglieremo Call of Duty dall'ecosistema PlayStation se l'affare andrà a buon fine. Ma poiché dalle parti di Sony stanno incentrando tutta la loro strategia di opposizione a questo affare sulla protezione della loro posizione dominante su console, allora si aggrappano a Call of Duty".