Activision preannuncia l'arrivo di nuovi remaster nel corso dl 2018

ha svelato l'arrivo di nuovi giochi remastered nel corso del 2018, l'indicazione è contenuta all'interno di un documento finanziario redatto per la United States Securities and Exchange Commission e dedicato ai prossimi prodotti in arrivo da parte del publisher.

La compagnia fa sapere che nella seconda metà del 2018 pubblicherà World of Warcraft Battle for Azeroth e il nuovo Call of Duty, inoltre sono previsti Expansion Pack per Hearthstone e Destiny 2, nuovi eventi in-game per Overwatch e pacchetti di mappe per Call of Duty WWII.

Activision parla inoltre di "nuove versioni rimasterizzate di classici del proprio catalogo", oltre a due giochi mobile, di cui uno di Casinò sviluppato da King. Da tempo si parla di una possibile riedizione di Spyro The Dragon ma c'è chi ipotizza anche un remastered di Call of Duty Black Ops, in contemporanea con l'arrivo di Call of Duty Black Ops IV a fine anno.