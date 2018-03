Activision prepara un annuncio per questa settimana: Modern Warfare 2 Remaster o Spyro?

Come riportato da SegmentNext, in un recente livestream, Kevin Kelly diha rivelato che la compagnia ha in programma un "" alla fine di marzo, presumibilmente quindi durante questa settimana. Di cosa potrebbe trattarsi?

Kelly non ha potuto anticipare nulla, limitandosi a confermare che un nuovo annuncio targato Activision Blizzard è in programma per fine mese. Secondo alcune ipotesi, l'annuncio potrebbe riguardare Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, titolo comparso la scorsa settimana nei listini di Amazon Italia, sebbene il publisher non abbia mai confermato l'esistenza del progetto.

Altra teoria vorrebbe Activision intenta ad annunciare la più volte rumoreggiata Spyro The Dragon Remaster Trilogy, la raccolta che comprenderebbe i primi tre episodi della serie usciti su PlayStation tra il 1998 e il 2000. Al momento, ribadiamo, si tratta solamente di ipotesi prive di conferma, restiamo in attesa di saperne di più, l'attesa non dovrebbe essere eccessivamente lunga...