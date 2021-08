Activision: il presidente J. Allen Brack lascia Blizzard a seguito delle gravi accuse

Importanti cambiamenti in casa Blizzard dopo le gravi accuse piovute su Activision nei giorni scorsi. Con un annuncio ufficiale è stato formalizzato l'addio di J. Allen Brack, ormai ex presidente della casa di World of Warcraft e Overwatch.

A seguito delle denunce ricevute dallo Stato della California ed anche dai suoi azionisti, Activision naviga ora in acque tutt'altro che calme, con numerosi dipendenti che hanno testimoniato una gestione pessima del personale femminile della compagnia. J. Allen Brack, che è stato citato esplicitamente nella denuncia in questione, ha deciso di lasciare Blizzard attraverso un breve comunicato. L'ex produttore esecutivo e vice presidente del franchise di World of Warcraft lascia così il suo ruolo di presidente, che viene immediatamente riassegnato al duo costituito da Jen Oneal e Mike Ybarra.

"Sono fiducioso che Jen Oneal e Mike Ybarra forniranno la leadership di cui Blizzard ha bisogno per realizzare il suo pieno potenziale e accelereranno il ritmo del cambiamento. Prevedo che lo faranno con passione ed entusiasmo e so che ci si può fidare di loro per guidare con integrità ed impegno i componenti della cultura che rendono Blizzard così speciale".



Intanto, la CCO di Activision-Blizzard ha recentemente diffuso online un nuovo commento sulla controversa vicenda scatenando la furia e la protesta dei dipendenti dell'azienda.