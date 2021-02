Activision ha in programma nuove remaster sull'onda del successo di Crash e Spyro

Oltre ad aver confermato l'arrivo di un nuovo Call of Duty nel 2021 e il rinvio di Diablo 4 e Overwatch 2, Activision Blizzard ha rivelato di avere in programma anche nuove remaster e più in generale la pubblicazione di giochi e contenuti classici.

I portavoce della compagnia non hanno in realtà rivelato nulla in merito limitandosi a dichiarare che Activision ha in programma il lancio di contenuti "legacy" nel prossimo anno fiscale (ovvero nel periodo che va dal primo aprile 2021 al 31 marzo 2022) senza però scendere nei dettagli.

E' evidente che le edizioni rimasterizzate di vecchi classici siano un successo come nel caso di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Crash Team Racing Nitro Fueled, Spyro Reignited Trilogy e Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Da tempo si mormora di un possibile remake di Diablo 2 al quale starebbero lavorando i ragazzi di Vicarious Visions (autori di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Tony Hawk's Pro Skater 1+2) in collaborazione con Blizzard, tuttavia non ci sono conferme in merito.

E' ancora presto per scoprire cosa bolle in pentola negli uffici di Activision, speriamo di saperne di più nei prossimi mesi, voi quale IP del publisher americano vorreste vedere tornare? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio commenti.