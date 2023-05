Activision: l'ultimo report evidenzia guadagni superiori su PC, console in calo

Sebbene negli anni il mercato console sia sempre stato quello ad aver generato maggiori ricavi per Activision Blizzard, nell'ultimo report finanziario del colosso del settore videoludico è stato registrato un cambio di rotta molto interessante.

Per la prima volta, infatti, l'azienda ha dichiarato di aver raggiunto ricavi maggiori dai prodotti PC rispetto a quelli indirizzati alle console. Il divario fra le due tipologie di piattaforme non è nemmeno trascurabile, visto che stiamo parlando di 27 milioni di dollari di differenza, con gli introiti derivati dai giochi console fermi a 'soli' 639 milioni di dollari. Questi risultati sono relativi al periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 marzo 2023 e rappresentano il culmine di un periodo durato nove mesi in cui il PC ha scavalcato le console. In passato è capitato che ci fossero situazioni simili, ma la loro durata era sempre molto limitata nel tempo ed è la prima volta in assoluto che un'inversione simile riesca a restare stabile così a lungo. A questo punto c'è grande curiosità per quelli che saranno i prossimi report, i quali aiuteranno a comprendere meglio l'andamento del mercato.

Sapevate che, stando agli ultimi rumor, Activision Blizzard potrebbe avere l'intenzione di dire addio alle principali competizioni e-Sport di Call of Duty e Overwatch?