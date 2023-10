Activision: Bobby Kotick rimane CEO ma abbandonerà la compagnia alla fine del 2023

Microsoft ha finalmente ufficializzato l'acquisizione di Activision, con la chiusura dell'affare da quasi 70 miliardi di dollari che ha ricevuto il benestare della CMA inglese e che non ha ulteriori ostacoli legali da superare.

A seguito della conclusione della trattativa e dell'approvazione di tutti gli enti regolatori coinvolti (tranne della FTC, che però ha avuto la peggio in tribunale contro Microsoft), Bobby Kotick torna ad aggiornarci sul ruolo che continuerà a svolgere all'interno di Activision da qui ai prossimi mesi.

Come riferito all'interno di un aggiornamento pubblicato sulle pagine ufficiali di ABK, Kotick ha confermato che continuerà a rivestire il ruolo di CEO del publisher fino alla fine del 2023. La decisione giunge sotto richiesta diretta di Phil Spencer, leader di Microsoft Gaming, che preferisce avere Kotick alle redini di Activision per ancora qualche mese, in attesa che la transizione venga completata in tutti i suoi aspetti.

"Come ho già detto da tempo, mi impegnerò pienamente ad aiutare nella transizione", le parole di Bobby Kotick. "Phil mi ha chiesto di rimanere come CEO di ABK, facendo riferimento a lui, e abbiamo concordato che lo farò fino alla fine del 2023. Entrambi non vediamo l'ora di lavorare insieme per un'integrazione fluida delle nostre squadre e i nostri giocatori".

Microsoft ha celebrato il matrimonio tra Xbox e Activision con un nuovo esplosivo trailer.