Activision rinnova la parthership con PlayStation per Call of Duty Black Ops 4

Alla conclusione del reveal ufficiale di Call of Duty Black Ops 4, Activision ha confermato che la partnership con PlayStation è stata rinnovata anche per il nuovo capitolo della serie in arrivo il prossimo 12 ottobre.

L'annuncio è stato fatto sul palcoscenico del reveal, poco prima della chiusura. Activision si è limitata a confermare la partnership con PlayStation per Call of Duty Black Ops 4, senza però fornire ulteriori dettagli sulle implicazioni comportate da questo accordo.

Basandoci su quanto visto con Call of Duty WW2, però, possiamo aspettarci l'esclusività temporanea delle varie espansioni che verranno pubblicate dopo il lancio del gioco: se venisse rispettata la tradizione recente, quindi, i DLC di Call of Duty Black Ops 4 dovrebbero arrivare con un mese di anticipo su PlayStation 4, per poi uscire a quattro settimane di distanza anche su Xbox One e PC.

Ricordiamo inoltre che durante il reveal sono stati mostrati i trailer del multiplayer, il video di presentazione cinematico e i tre filmati introduttivi dedicati alle campagne Zombie. Call of Duty Black Ops 4 sarà disponibile a partire dal prossimo 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC (con pieno supporto a Battle.net). Nonostante i recenti rumor, invece, non è stato fatto nessun annuncio sul possibile arrivo del gioco su Switch.