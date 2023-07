Activision risolve un vecchio bug di COD MW3 su Xbox 360: c'entra Microsoft?

Nel corso della serata è stato segnalato sui social un avvenimento alquanto inaspettato. Sembrerebbe infatti che, dopo tantissimo tempo e numerose segnalazioni, Activision abbia improvvisamente risolto alcune problematiche che intaccavano il matchmaking di Call of Duty Modern Warfare 3 ed altri vecchi episodi della serie di sparatutto su Xbox 360.

I problemi in questione persistevano ormai da qualche tempo e non era mai stato fatto nulla per sistemarli. Questa sera, però, alcuni utenti hanno notato che è nuovamente possibile avviare i passati capitoli di Call of Duty sulle console Microsoft (anche in retrocompatibilità su Xbox One e Xbox Series X|S) e trovare altri giocatori con cui darsele di santa ragione nel multiplayer.

Almeno per il momento, Activision non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito al fix, ma molti sono convinti che dietro questa mossa ci sia Microsoft. Sebbene l'acquisizione sembri ancora lontana, è probabile che il colosso di Redmond abbia chiesto alla software house di correre ai ripari così che se nei prossimi giorni si concluderà la transazione, tutti i vecchi COD risultino perfettamente giocabili sulle console della famiglia Xbox.

Ovviamente si tratta solo delle ipotesi dei fan e bisognerà attendere un comunicato da parte dei diretti interessati per saperne di più sulla faccenda. Nel frattempo, vi ricordiamo che gli insider sono convinti che COD Modern Warfare 3 sarà il nome del prossimo capitolo del brand, il cui reveal potrebbe avvenire a breve.