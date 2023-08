Activision ritira la causa contro Anthony Fantano, creator di TikTok

Un mesetto fa vi abbiamo raccontato della causa che Activision Blizzard aveva intentato contro Anthony Fantano come controdenuncia per la richiesta di risarcimento a diversi zeri depositata dal noto critico musicale. Ebbene, ora Activision ha deciso di abbandonare la causa, ritirando la denuncia.

A rivelarlo è un documento giudiziario che reca la data di giovedì 10 agosto. Individuato dal sito Axios, dalle righe si evince l'abbandono della causa da parte del publisher, che potrebbe convolare a nozze con Microsoft a breve, senza ulteriori precisazioni.

Con riferimento a Fantano, secondo cui Activision era rea di aver utilizzato una sua proprietà intellettuale dalle librerie di TikTok senza permesso, il comunicato dichiara che Activision Blizzard "respinge l'intera azione, comprese, senza limitazioni, tutte le affermazioni ivi addotte, con pregiudizio".

Tuttavia, Activision Blizzard non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni ad Axios e dunque non sappiamo adesso come si comporterà in merito al lauto risarcimento richiestole dal content creator. In precedenza, la compagnia lo aveva accusato di reiterare uno schema per estorcere denaro in modo ingannevole.

Perlomeno, mentre questa faccenda è in attesa di ulteriori chiarimenti e rimane senza ombra di dubbio una spina nel fianco, Activision Blizzard può comunque trovare un motivo per gioire nell'approvazione ricevuta anche dalla Nuova Zelanda per l'acquisizione da parte di Microsoft.