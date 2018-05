Activision si dice ispirata dal successo di Fortnite e dei Battle Royale

Dopo aver parlato degli ultimi risultati finanziari, Activision Blizzard si è espressa anche sul successo di Fortnite e dei Battle Royale, lasciando trapelare l'intenzione di esplorare a sua volta questo genere: un ulteriore indizio sulla presenza della Battaglia Reale in Call of Duty: Black Ops 4?

Parlando del successo di Fortnite: Battaglia Reale, il CEO di Activision Blizzard Bobby Kotick ha fatto le seguenti osservazioni: "Il gaming è in continua evoluzione, e spesso le innovazioni possono espandere il mercato. In questo senso il successo di Fortnite non fa eccezione. Quando vediamo le persone innovare in modo interessante e di forte impatto, siamo molto veloci nel trarne ispirazione, in particolare quando può incontrare il favore del nostro pubblico."

A giudicare dalle parole di Bobby Kotick, dunque, Activision Blizzard sta assistendo con molto interesse al successo di Fortnite e dei Battle Royale, prendendo ispirazione dallo sviluppo di questo nuovo genere. A questo punto è facile supporre che Activision voglia tuffarsi a sua volta nell'arena dei Battle Royale, realizzandone uno tutto suo o inserendo una modalità apposita in uno dei suoi franchise. In quest'ultimo caso viene subito in mente Call of Duty Black Ops 4, titolo che secondo gli ultimi rumor potrebbe contenere una modalità Battaglia Reale al posto della Campagna single player.

Per saperne di più sulla faccenda, tuttavia, bisogna attendere ulteriori dettagli da Activision, con ogni probabilità in arrivo durante l'E3 2018 di Los Angeles.