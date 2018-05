Activision si prepara ad annunciare numeri da record per l'anno fiscale di Blizzard

La prossima settimana Activision terrà una riunione con gli azionisti per rivelare i risultati finanziari dell'anno fiscale 2017, terminato il 31 marzo scorso. Secondo quanto riportato da Street Insider, il publisher americano si prepara ad annunciare numeri da record per quanto riguarda il fatturato dei giochi Blizzard.

Durante il periodo in questione, i giochi Blizzard avrebbero ottenuto "risultati economici importanti e superiori alle aspettative", sebbene non siano ancora stati rivelati numeri precisi. Street Insider fa sapere che ad oggi la community di giocatori legata ai titoli Blizzard conta 387 milioni di giocatori, più dell'intera popolazione degli Stati Uniti (325 milioni di persone), il dato in questione tiene conto anche di Destiny 2, titolo Activision perfettamente integrato in Battle.net.

Il dato interessante, secondo Street Insider, risiede nel fatto che durante lo scorso anno fiscale (periodo che va dal primo aprile 2017 al 31 marzo 2018) Blizzard non ha pubblicato alcun nuovo gioco, con la sola eccezione di StarCraft Remastered, gli introiti record derivano quindi dalle vendite di Overwatch e dalle microtransazioni dell'Arena Shooter e di altri prodotti come Hearthstone Heroes of Warcraft, nonchè dagli abbonamenti di World of Warcraft.