Activision ne è sicura: Diablo 4 sarà l'evoluzione del genere action-RPG

Activision-Blizzard è attualmente impegnata con il franchise di Diablo su diversi fronti: abbiamo Diablo Immortal per dispositivi mobile, Diablo 2 Resurrected, riedizione dell'intramontabile classico che abbiamo di recente provato con mano, e infine Diablo 4, prossimo episodio numerato che rappresenta il vero passo evolutivo della serie.

Secondo le stime di Activision-Blizzard, tuttavia, Diablo 4 non solo dispone del potenziale per trascinare con forza rinnovata la sua serie di appartenenza, ma ha tutte le carte in regola per settare i nuovi standard nel genere degli action-RPG in generale.

Discutendo del titolo durante l'ultimo incontro con gli investitori, il chief operating officer di Activision, Daniel Alegre, ha innanzitutto dichiarato che sia Diablo 2 Resurrected che Diablo IV saranno in grado di "espandere e coinvolgere la community" della serie. Riferendosi poi specificatamente al nuovo episodio numerato della saga, Alegre ha affermato con una certa sicurezza che Diablo 4 costituirà "l'evoluzione dell'arte degli action-Rpg". Ci viene inoltre confermato che il gioco è in via di sviluppo presso un team molto più esteso rispetto al passato, e che i lavori stanno procedendo per il meglio.

Diablo 4 potrebbe rappresentare una cruciale evoluzione della serie non solo dal punto di vista ludico, ma anche da quello stilistico ed estetico, come lasciato intendere dal team di sviluppo durante le scorse settimane. Il titolo è atteso ad una data di lancio ancora sconosciuta su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ed anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S in retrocompatibilità.