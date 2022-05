Activision e il sindacato di Raven, Phil Spencer: 'lo approveremo ad acquisizione fatta'

Come ormai ben saprete, qualche giorno fa è stato fondato un Comitato contro le Discriminazioni da parte di alcuni dipendenti di Raven Software. Malgrado il tentativo di Activision di contrastare questa mossa dei dipendenti, pare che Phil Spencer non abbia alcuna intenzione di ostacolare il sindacato.

Al momento, Microsoft non ha alcun potere su Activision e l'azienda videoludica agirà in maniera indipendente sino al completamento dell'acquisizione che dovrebbe arrivare nei primi mesi del prossimo anno. Sembrerebbe però che il boss della divisione gaming del colosso di Redmond abbia le idee molto chiare su come tutelare i futuri dipendenti e si è espresso in merito alla faccenda durante un meeting di Xbox. Su Kotaku è stato pubblicato un articolo nel quale il portale sostiene di aver visto un filmato registrato durante il meeting e nel quale si può ascoltare Phil Spencer fare la seguente dichiarazione:

"Una volta concluso l'affare, abbiamo tutta l'intenzione di supportare l'organizzazione formata dai dipendenti. Riteniamo sia un diritto dei nostri impiegati ed è qualcosa che può entrare a far parte del rapporto che vi è tra un'azienda e chi lavora per essa."

Insomma, sembra palese che nel momento esatto in cui Phil Spencer avrà il controllo di Activision, il sindacato formato dai 12 dipendenti di Raven Software verrà approvato e non inconterà alcuna opposizione da parte del boss di Xbox.

