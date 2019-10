Activision contro gli spoiler e i leak di Call of Duty Modern Warfare

Il day one di Call of Duty Modern Warfare è stato rotto in Italia e in altri paesi del mondo, attualmente sarebbero diversi i giocatori in possesso di una copia del gioco, i quali possono accedere alla campagna single player ma non al multiplayer.

La rete è stata invasa nelle scorse ore da numerosi leak e spoiler tra cui intere cutscene e ore di gameplay dello story mode, dettagli sui perk, le skin, le armi e tante altre informazioni "sensibili" per godere al meglio del gioco.

Secondo quanto riportato da Eurogamer.net, Activision non avrebbe preso bene questa ondata di spoiler e sta lavorando per rimuovere video da YouTube e Twitch nonchè post da Reddit, Twitter e Facebook con l'obiettivo di limitare la fuga di informazioni in attesa del lancio ufficiale previsto per domani, venerdì 25 ottobre.

I giocatori PC potranno iniziare a giocare dalle 03:00 del mattino di venerdì mentre su console i server dovrebbero aprire a mezzanotte ora italiana. Il preload è già attivo su tutte le piattaforme, nella giornata di oggi dovrebbero arrivare anche le prime copie spedite dagli shop online e altri rivenditori fisici potrebbero rompere il day one di Call of Duty Modern Warfare così come già fatto da molti store.