Activision, spunta un misterioso gioco nei database PlayStation: è COD MW3 Remastered?

Come segnalato dai gestori dell'account Twitter PlayStation Game Size, alcuni dati legati ad un nuovo misterioso gioco targato Activision sono comparsi improvvisamente nei database di Sony. La notizia si sta rapidamente diffondendo e i giocatori hanno già incominciato a fare le proprie teorie.

Per il momento, l'ipotesi più accreditata suggerisce l'imminente arrivo di Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered, già al centro di scottanti rumor nel corso dei giorni scorsi. Secondo le recenti indiscrezioni, lo sparatutto di Infinity Ward riceverà lo stesso trattamento di cui ha beneficiato lo scorso anno la campagna di Modern Warfare 2 e verrà pubblicato in una veste grafica rinnovata in esclusiva temporale su PlayStation. Il file in questione, come potete leggere più in basso, presenta una valutazione PEGI 17+ e pesa peraltro 44GB all'incirca, una cifra che risulta essere molto vicina ai 47GB di MW2 Remastered.

Al momento, comunque, non ci sono stati ancora commenti ufficiali da parte di Activision, ed è difficile capire con esattezza di cosa possa trattarsi. Non è da escludere che il publisher statunitense stia spianando la strada alla pubblicazione di una nuova IP o di qualche altro titolo facente parte dei suoi numerosi franchise. Per scoprirlo non ci resta che attendere eventuali novità sulla questione. A voi piacerebbe il ritorno sulle scene di Modern Warfare 3, in attesa di scoprire il nuovo COD next-gen sviluppato da Sledgehammer?