Activision: tutti gli studi impegnati su Call of Duty? Mike Ybarra risponde a CliffyB

Con l'ingresso di Toys for Bob nell'enorme catena di sviluppo della serie di Call of Duty, tutte le sussidiarie di Activision sono impegnate su COD... o forse no? Alla discussione intavolata dalla community sui social hanno partecipato anche Cliff Bleszinski e Mike Ybarra.

Dalle pagine del suo profilo Twitter ufficiale, il papà di Gears of War ha preso in prestito una famosa scena di Avengers Endgame per commentare la notizia dell'impegno di Toys for Bob su Call of Duty e spiegare come "beh, se fai parte di uno studio di proprietà di Activision è solo questione di tempo, a un certo punto lavorerai su COD. Sembra proprio che sia una cosa... ineluttabile!".

Al commento di CliffyB ha risposto Ybarra: l'ex dirigente di Microsoft e attuale Executive VP di Blizzard Entertainment (una società, lo ricordiamo, che è collegata ad Activision) si è rivolto al vulcanico sviluppatore di Gears of War per spiegargli che "bene, se sei interessato c'è Vicarious Visions che sta sviluppando con Blizzard dei grandi videogiochi. VV darà vita a esperienze emozionanti".

Lo stesso Bleszinski ha poi voluto rispondere al dirigente di Blizzard aggiungendo come "hai ragione, mi ero scordato di VV!", riferendosi indirettamente all'acquisizione della compagnia avvenuta a inizio 2021 e all'impegno di Vicarious Visions su titoli come Diablo 2 Resurrected. Intanto, i vertici di Toys for Bob hanno smentito il rumor sui licenziamenti e confermato il proprio impegno per il supporto di Crash 4.