Activision sui Boss di Sekiro: 'From Software è maestra nelle Atmosfere'

Sekiro: Shadows Die Twice si prepara a fare il proprio, attesissimo, esordio sul mercato videoludico e con l'avvicinarsi della data di pubblicazione, Robert Conkey, membro di Activision e Producer del Gioco, approfondisce alcune caratteristiche del Gioco.

Nell'ambito di un'intervista recentemente apparsa sul Playstation Blog, Conkey ha infatti discusso diversi aspetti del prossimo Titolo From Software. Tra questi, le meccaniche di resurrezione di Sekiro: Shadows Die twice, ma anche alcune intriganti considerazioni su ciò che potremo aspettarci dalle Boss Fight che ci ritroveremo a dover affrontare nei panni del misterioso Shinobi The Wolf.

Interrogato in merito, il Producer ha dichiarato che "A From Software sono maestri nelle atmosfere, ed hanno fatto alcune cose davvero eccitanti questa volta". Ha inoltre sottolineato come sia stata dedicata molta cura alle modalità con cui i Boss fanno le proprie apparizioni e al garantire che si generino certi stati d'animo. "Appena prima che un Boss appaia - prosegue Conkey - la situazione potrebbe apparire quieta, e potreste spendere del tempo camminando attraverso un'area splendida e visivamente ricca: la calma prima della tempesta". Il Producer ha inoltre confermato che ognuno di questi scontri sarà caratterizzato da un proprio tema musicale e che ogni Boss dimostrerà una propria personalità tramite le animazioni che lo caratterizzeranno.



Premesse che faranno sicuramente felici i giocatori e le giocatrici legati ai Titoli From Software.