Activision, sempre più sviluppatori per COD: Beenox apre un nuovo studio

Nonostante le polemiche e i continui scandali in casa Activision Blizzard, il colosso videoludico non cessa di investire nell'incremento del proprio personale creativo.

Il team di Beenox, che negli ultimi anni ha contribuito al processo di supporto post lancio di Call of Duty: Warzone e alla creazione di Call of Duty: Mobile, ha infatti annunciato di aver compiuto un importante passo. Con al momento circa 400 dipendenti all'attivo, la software house ha infatti deciso di aprire un nuovo studio in Canada, presso la città di Montréal.

La nuova divisione produttiva, che segnerà un incremento di circa il 20% nella forza lavoro di professionisti impiegata presso Beenox, andrà anch'essa ad occuparsi del futuro della storica serie shooter simbolo di casa Activision. Il brand di Call of Duty si conferma dunque come sempre più centrale nell'economia dell'ambiente Activision Blizzard, con pressoché ogni sua software house che nel tempo ha offerto qualche forma di contributo al mantenimento della tradizionale cadenza annuale del lancio dei nuovi capitolo di Call of Duty.



Mentre i rumor ipotizzano la possibilità di non vedere un nuovo Call of Duty premium nel corso del 2023, aumentano dunque gli sviluppatori impegnati nell'offrire sostegno alla serie sparatutto, tra le più celebri in assoluto nel mondo dei videogiochi.