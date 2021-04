Activision, taglio di stipendio per il CEO Bobby Kotick: guadagnerà $875.000 in meno

Dopo aver precisato di non ritenere necessaria alcuna acquisizione o fusione per crescere ulteriormente, Activision-Blizzard ha annunciato di aver prorogato il contratto di lavoro di Bobby Kotick, che lo vedrà ricoprire il ruolo di CEO dell'azienda almeno fino al 31 marzo 2023.

Il nuovo accordo, tuttavia, prevede una novità per quanto riguarda lo stipendio di Kotick, spesso al centro di polemiche e discussioni poiché ritenuto eccessivamente alto rispetto agli altri membri dell'azienda. Come riportato all'interno di un documento ufficiale, lo stipendio base concordato del CEO è stato consensualmente ridotto del 50% per allinearsi agli obiettivi finanziari aziendali. La decisione prevede dunque una riduzione pari a $875.000 su base annuale.

In linea con ciò, Kotick ha anche accettato di ridurre il suo bonus target del 50%, a cui corrisponde una potenziale riduzione di $1,75 milioni per gli anni fiscali 2021 e 2022. Tuttavia, Kotick può ancora guadagnare fino al 200% dello stipendio base, dipendentemente da fattori eccezionali descritti nel nuovo contratto.

Sotto la guida di Kotick, la capitalizzazione di Activision Blizzard è aumentata da meno di $10 milioni a oltre $70 miliardi, con un aumento dell'8,100% del rendimento dei suoi azionisti tra il 2000 e il 2020. Un successo che molto probabilmente perdurerà nel prossimo futuro, in particolar modo grazie allo stato di grazia di Call of Duty Warzone che continua a generare entrate considerevoli per l'azienda.