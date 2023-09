Activision fa già parte del team Xbox? La gaffe di Microsoft in un annuncio di lavoro

Dopo la vittoria di Microsoft nella causa intentata dall'FTC e il sì preliminare della CMA manca davvero poco alla conclusione della 'telenovela videoludica' per l'acquisizione di Activision. Eppure, a voler dar retta a un annuncio di lavoro pubblicato da Microsoft, sembra quasi che l'affare sia già concluso.

I curatori del sito ufficiale del colosso tecnologico americano si dicono infatti alla ricerca di un Senior Finance Manager incaricato, ebbene sì, di "supportare le nostre ultime aggiunte alla famiglia di Xbox Gaming, ovvero Activision, Blizzard e King (ABK). [...] Nel ruolo di Senior Finance Manager collaborerai con i team e i dirigenti di Activision Blizzard per contribuire alla loro integrazione nella famiglia di Microsoft e fornire analisi finanziarie accurate e tempestive. In questo ruolo, collaborerai con gli sviluppatori e i produttori di Activision per facilitare il loro ingresso in Microsoft e contribuire alla creazione di processi utili per aumentare le entrate, ottimizzare le spese operative e compiere analisi sugli indicatori chiave delle prestazioni dell'organico".

Come facilmente prevedibile, la gaffe commessa dal team che gestisce la sezione degli annunci di lavoro all'interno del sito ufficiale di Microsoft non è passata inosservata. L'eco mediatica dell'errore commesso dalla casa di Redmond ha così spinto i curatori del portale di Microsoft Careers a modificare la scheda 'incriminata' per rimuovere ogni riferimento all'acquisizione di Activision Blizzard.

Sapevate che, in funzione delle trattative tra il colosso statunitense e le autorità di regolamentazione per l'acquisizione di Activision, Microsoft non potrà tentare di acquisire Ubisoft per i prossimi 10 anni?