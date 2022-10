Activision e i timori per Call of Duty esclusiva Xbox: Jim Ryan discute con l'antitrust UE

Stando a quanto sostenuto dai giornalisti di Dealreporter, il boss di SIE Jim Ryan si sarebbe recato personalmente a Bruxelles per esporre all'antitrust UE i timori di Sony per i rischi di monopolio e danni alla concorrenza rappresentati dal matrimonio tra Microsoft e Activision.

In base al report, il viaggio di Ryan a Bruxelles sarebbe avvenuto prima della decisione presa dall'autorità di regolamentazione dell'Unione Europea nel fissare la nuova scadenza dell'antitrust UE sull'affare tra Activision e Microsoft.

Le fonti citate da Dealreporter riferiscono infatti che il massimo rappresentante di Sony Interactive Entertainment avrebbe incontrato le autorità antitrust europee l'8 settembre scorso: nel corso del meeting, l'amministratore delegato di SIE avrebbe espresso le preoccupazioni di Sony in merito, appunto, ai rischi per la concorrenza derivanti dal matrimonio tra la casa di Redmond e il publisher di titoli come Diablo, World of Warcraft, Crash Bandicoot e Call of Duty.

È proprio alla serie di Call of Duty, d'altronde, che i rappresentanti del colosso tecnologico giapponese hanno fatto più volte riferimento nel manifestare i timori di Sony per i possibili danni economici derivanti dall'esclusiva Xbox di Call of Duty. Nelle scorse settimane, Microsoft ha però sostenuto che Call of Duty non sarà esclusiva Xbox perché non conviene, rimarcando altresì la propria volontà di integrare Call of Duty su Xbox Game Pass una volta finalizzata l'acquisizione di Activision, Blizzard e King.