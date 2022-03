Activision verserà $18 milioni di risarcimento per la causa per molestie e discriminazione

La causa per molestie sessuali e discriminazione di genere che ha colpito Activision-Blizzard potrebbe avviarsi verso la conclusione. Stando a quanto è stato deciso dal giudice Dale Fisher, il publisher recentemente acquisito da Microsoft dovrà versare un totale di 18 milioni di dollari come risarcimento alle vittime che hanno sporto denuncia.

Activision ha raggiunto un accordo con l'Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) degli Stati Uniti, approvato poi dal giudice Fisher. Questa la dichiarazione dell'EEOC a WccfTech:



"Siamo lieti che il giudice abbia manifestato la sua intenzione di firmare il decreto di consenso. Non solo fornisce un risarcimento monetario ai denunciatari che sono stati colpiti da molestie sessuali, discriminazione in gravidanza e relative ritorsioni presso Activision Blizzard negli Stati Uniti, ma pone anche in atto un significativo provvedimento ingiuntivo presso Activision Blizzard per prevenire e affrontare la discriminazione, le molestie, e la ritorsione".

Sebbene la cifra possa apparire particolarmente alta sulla carta, c'è dire che il valore di Activision è ben superiore alla somma di denaro che dovrà versare secondo questa sentenza (basti pensare ai 70 miliardi di dollari investiti - seppur al rialzo - da Microsoft per l'acquisizione).



C'è inoltre da considerare che, secondo il Washington Post, l'accordo potrebbe impedire al Department of Fair Employment and Housing (DFEH), che sta portando avanti un'ulteriore azione legale contro Activision Blizzard, di chiedere danni monetari aggiuntivi. Ciò significa che l'accordo potrebbe essere una perdita sia per il caso del DFEH che per le vittime di molestie sessuali dell'azienda. L'accordo raggiunto con l'EEOC consente anche ad Activision Blizzard di rimuovere determinati documenti presi in esame nella causa, ostacolando così il processo DFEH che si svolgerà il 27 febbraio 2023.