Activision voleva acquisire Time Warner: 'avremmo trasformato le loro IP in giochi'

Oltre ad aver nuovamente replicato alle accuse di molestie risalenti al 2021, Bobby Kotick ha svelato un retroscena riguardante Activision-Blizzard-King e la volontà dell'azienda di espandersi ulteriormente all'interno del settore videoludico.

Nel mentre si attende di conoscere le sorti definitive dell'affare con Microsoft, minato dal blocco della CMA e dalla denuncia della FTC, il CEO di Activision ha rivelato che la compagnia era pronta nel 2018 ad acquisire Time Warner, prima che questa divenisse parte di AT&T per una cifra pari a 85.4 miliardi di dollari, e solo dopo aver vinto la resistenza di una parte del governo USA che avrebbe voluto bloccare la trattativa a causa di preoccupazioni legate all'antitrust.

"Avremmo preso le loro Proprietà Intellettuali e le avremmo trasformate in giochi. Loro avrebbero preso le nostre IP e le avrebbero trasformate in film e portate in televisione, e ora avremmo una compagnia straordinaria", ha detto Kotick a Variety. "Abbiamo raccolto tutto il capitale ed eravamo pronti a partire nel caso in cui AT&T non fosse riuscita a portare a termine l'affare".

Oggi nota come Warner Bros. Discovery, la compagnia ha visto notevolmente crescere i propri affari grazie al successo di Hogwarts Legacy, che ha venduto oltre 15 milioni di copie ed è diventato il suo quinto franchise ad superare il miliardo di dollari generati.