Activision vuole cambiare, assunta Kristen Hines: 'saremo i più inclusivi', dice Kotick

Con Activision costretta a versare 18 milioni di dollari di risarcimento come conseguenza degli scandali relativi a molestie emersi nell'ultimo anno, il colosso videoludico compie un altro passo nel suo cammino di "redenzione".

La dirigenza di Activision Blizzard ha infatti annunciato l'assunzione di una nuova Chief Diversity, Equity, and Inclusion Officer, che diverrà operativa a partire dal prossimo lunedì 25 aprile 2022. La scelta per il delicato ruolo è ricaduta su Kristen Hines, esperta del settore con oltre vent'anni di esperienza in molteplici aziende e settori produttivi, tra Europa, Asia e Americhe. La professionista si è detta ansiosa di poter cominciare questa nuova avventura, in un settore caratterizzato da ridotta rappresentatività.

A commentare l'ingresso nella squadra della nuova Chief Diversity, Equity and Inclusion Officer, è intervenuto lo stesso CEO di Activision Blizzard. Il controverso Bobby Kotick, fulcro di molte delle polemiche che hanno coinvolto di recente l'azienda, ha infatti dichiarato quanto segue: "Activision Blizzard ha l'ambizioso obiettivo di diventare la compagnia più inclusiva ed accogliente nell'industria del videogioco. Abbiamo già fatto notevoli progressi per garantire la sicurezza e il benessere del nostro personale, e siamo entusiasti di accogliere a bordo Kristen per promuovere cambiamenti ancora più incisivi".



In chiusura, ricordiamo che il gli azionisti voteranno l'ingresso di Activision negli Xbox Game Studios il prossimo 28 aprile 2022.